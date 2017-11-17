Listos para el 107 aniversario de la Revolución Mexicana

ZARAGOZA, COAH.- Están avanzados los preparativos para llevar a cabo el desfile conmemorativo por el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana, a realizarse el próximo lunes 20 de noviembre, así lo dijo la regidora de educación, Juanita Guadalupe Hipólito Rodríguez.

Resaltó que el alcalde Leoncio Martínez Sánchez e integrantes de su Cabildo, estarán encabezando el desfile deportivo-revolucionario, que contará con la participación del total de los planteles educativos del municipio.

En punto de las 9 horas este próximo lunes, dará inicio la ceremonia cívica en la plaza Ignacio Zaragoza, previo al inicio del recorrido de los contingentes escolares por la calle Hidalgo, hasta arribar a la plaza principal Melchor Ocampo.

Frente a la explanada de la Presidencia Municipal, los contingentes de los distintos planteles efectuarán las acostumbradas evoluciones, con tablas rítmicas y gimnásticas, así como carros alegóricos y cuadros revolucionarios, indicó la funcionaria.

Se pretende que sea un desfile ágil, a fin de evitar aglomeraciones y liberar el tráfico vehicular lo más pronto posible, apuntó Hipólito Rodríguez.