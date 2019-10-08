Llega a Nava el “Doctor Vagón”

NAVA, COAH. - Con la finalidad de hacer llegar a la población una serie de servicios de salud y programas de prevención de enfermedades crónico- degenerativas, la Administración Municipal a cargo de Sergio Zenón Velázquez Vázquez tiene lista ya las operaciones del programa conocido como “Doctor Vagón”, que consiste en la instalación de un módulo móvil en la Col. Lázaro Cárdenas de esta ciudad.

Sera del 13 al 16 de octubre que se estará otorgando fichas de atención a muy temprana hora para las diferentes modalidades de consultas médicas gratuitas en las que se pueden mencionar; consulta general, servicio integral para la mujer y clínica integral para el paciente diabético con un horario de seis de la mañana a cinco de la tarde.

Las fichas para recibir la atención médica se extenderán desde las seis de la mañana, por lo que se recomienda asistir con tiempo tras la alta demanda de atenciones. Cabe mencionar que aparte de las consultas médicas ponen a su disposición una línea de teléfono de asistencia psicológica y función de cine informativa para tu salud.

La Administración Municipal en coordinación con la iniciativa privada pone al alcance de la comunidad este programa muy completo para la prevención de enfermedades, asesorías y tratamientos.