Llega módulo del INE a Morelos

MORELOS, COAH.- Del 28 al 30 de noviembre, permanecerá en este municipio el módulo de credencialización del Instituto Nacional Electoral, que estará instalado en el edificio del DIF Municipal.
Esaú García Beza, responsable del módulo itinerante, informó que este lunes por último día se laborará en el Auditorio Municipal de Zaragoza, para la realización de todo tipo de trámite relacionado con la credencial de elector.
Es la última ocasión que se visita Zaragoza durante el presente año 2017, por lo que el módulo del INE regresará hasta el próximo mes de enero apuntó el entrevistado, al agregar que a partir de este martes se instalarán en Morelos.
Con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en instalaciones del DIF Municipal de esta localidad, se estará brindando atención los días 28, 29 y 30 de noviembre, invitando a la ciudadanía a acudir y realizar sus trámites.
Para trámite por primera vez, reposición por robo o extravío, o bien cambio de domicilio, el módulo del INE estará brindando atención en este municipio, exhortando a los jóvenes que cumplen 18 años de edad, a que acudan a adelantar su trámite.