Magno evento este viernes en Morelos

MORELOS, COAH.- El alcalde electo de Morelos, Gerardo Xavier de Hoyos Perales, hizo extensiva la invitación a la ciudadanía en general, al festejo del triunfo electoral que se habrá de brindar este próximo viernes 13 de julio.

“Contento por haber vivido esta fiesta democrática del pasado 1 de julio, y empezamos a cumplir con nuestros compromisos de campaña, recordando que en el cierre de campaña prometí llevar a cabo este festejo en caso de obtener el triunfo”, dijo al ser abordado.

Durante su cierre de campaña, “Xavo” ofreció festejar con el grupo Los Traileros del Norte, en caso de que el voto popular lo favoreciera, por lo que este compromiso se habrá de cumplir este próximo viernes.

“Se llegó la fecha, “Xavo” no se raja, “Xavo” sí cumple, y este próximo viernes a partir de las 8 de la noche aquí en la plaza principal de Morelos, habremos de llevar a cabo el festejo de este gran triunfo”, expuso.

La invitación se hace extensiva a toda la ciudadanía de Morelos, del ejido Morelos y del ejido Los Álamos, para que acudan a disfrutar de este magno evento; asimismo, a quienes deseen vender alimentos o golosinas, lo podrán hacer sin ningún problema.