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Coahuila

Mantiene Pily Valenzuela las audiencias ciudadanas.

Se abordan solicitudes, peticiones o incluso inconformidades.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 28 junio, 2023 - 07:00 a.m.
Mantiene Pily Valenzuela las audiencias ciudadanas.

Nava, Coah.- Se mantienen activas las audiencias ciudadanas en el municipio de Nava, donde la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo atiende de manera directa, las peticiones de la ciudadanía en general. 

“Escuchamos y dialogamos con cualquier ciudadano que requiera atender un asunto conmigo, todo esto organizado con una cita previa para poder atenderlos en orden, algunas peticiones se resuelven en el momento o en otras las canalizamos al departamento responsable, pero nuestros vecinos no se quedan sin ninguna solución”, declaró la alcaldesa. 

En estas audiencias son solicitadas en el departamento de Atención Ciudadana, donde se atienden peticiones, solicitudes y hasta algunas inconformidades de la ciudadanía en general.

  • Mantiene Pily Valenzuela las audiencias ciudadanas.

    Se busca atender cualquier inconformidad de la ciudadanía.

  • Mantiene Pily Valenzuela las audiencias ciudadanas.

    Se atienden peticiones, solicitudes y hasta inconformidades.

  • Mantiene Pily Valenzuela las audiencias ciudadanas.

    Se realizan directamente con la alcaldesa.

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