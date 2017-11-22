Mantienen al 100% trabajos de bacheo

MORELOS, COAH.- Al 100% se mantiene programa de bacheo en la ciudad, informó ayer el presidente municipal Juan Gabriel Garza Calderón.

Debido a las últimas lluvias que cayeron en la región, varias fueron las vialidades del municipio que se vieron afectadas, debido a esto, se autorizó en sesión de cabildo, destinar una cantidad de dinero del ayuntamiento, para iniciar trabajos de bacheo, mismos que ya se iniciaron.

Con esto, dijo el primer edil morelense, evitamos que se registren accidentes o atropellamientos a transeúntes, ya que al intentar un automovilistas sacarle la vuelta a uno de estos baches, puede arrollar a un ciudadano.

En Morelos, estamos trabajando día con día para el beneficio de los morelenses, y hasta el término de nuestra administración municipal 2014-2017 estaremos realizando obras en beneficio de los morelenses.