Mejoran vialidades con obras de bacheo

Morelos, Coah.- Por indicaciones de la alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, se realizan obras de bacheo de arterias en distintos sectores de la población, a fin de mejorar las vialidades de la mancha urbana.

El director de Obras Públicas, Alfredo Guevara de Luna, explicó que para reparar las rupturas de pavimento que se han hecho con el objeto de introducir servicios como el agua y el drenaje, se ejecuta el programa de bacheo de calles.

“Esas áreas afectadas con rupturas las estamos recubriendo con pavimento, para evitar la formación de baches que se van generando con el tiempo; el programa ha iniciado recientemente en la zona centro de la ciudad”, expuso el funcionario.

Se iniciaron los trabajos de bacheo en calles como Nicolás Bravo y la Terán de la zona centro del municipio; en una primera etapa del programa, se contempla dar cobertura al primer cuadro de la ciudad, puntualizó.

“Recientemente se adquirieron 12 metros cúbicos de asfalto, que cubren 20 metros cuadrados de carpeta cada metro cúbico de material; se han invertido recursos municipales por alrededor de 36 mil pesos”, indicó Guevara de Luna.

Alfredo Guevara de Luna, director de Obras Públicas.