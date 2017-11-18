Muy colorido el desfile infantil revolucionario

MORELOS, COAH.- Encabezando el tradicional desfile del 107 Aniversario de nuestras Revolución Mexicana, pequeños de los diferentes jardines de niños de Morelos, acompañaron al presidente municipal al desfile tradicional Revolucionario, Juan Gabriel Garza Calderón.

Juan Gabriel Garza Calderón, primer edil morelense, acompañado por su cabildo en pleno y la primera dama del municipio Judith Olivares, encabezaron el desfile infantil revolucionario, donde niños vestidos de revolucionarios, así como de adelitas, desfilaron a bordo de unidades móviles, arregladas con diferentes motivos revolucionarios.

Desde las instalaciones del DIF Municipal de Morelos, hasta la explanada de la Presidencia Municipal, se realizó el colorido desfile infantil revolucionario, mismo que a su paso por las diferentes arterias del municipio, era visto por familias morelenses.

Juan Gabriel Garza Calderon, presidente municipal de Morelos, encabezó junto con su cabildo en pleno el tradicional desfile infantil revolucionario.