No llega recurso federal a Allende

ALLENDE, COAH. - El alcalde de Allende, Antero Alvarado Saldívar, sigue realizando visitas al Congreso para insistir ante los legisladores federales, el destrabe de recursos que se prometió por la Federación para su municipio en el rubro de obra pública para este año que casi termina y no se ha recibido en su totalidad.

A principios de la administración del ejecutivo nacional Andrés Manuel López Obrador y la legislatura del Congreso de la Unión, se fijó un 1.5% de presupuesto para obra pública en este municipio, realidad que solo se ha cubierto menos del 1% y está por finalizar el ejercicio fiscal del 2018, dejando propenso al municipio de no recibir ningún recurso el próximo 2020, al no reportar como ejecutado este porcentaje que irónicamente no les ha llegado.

Alvarado Saldívar tomó la decisión de gestionar recursos con el Estado en el programa “Vamos A Michas” para poder realizar obra pública en el municipio, tal como recarpeteo, pavimentación e introducción de drenaje en las diferentes colonias de la población.

El edil mencionó que se espera un futuro no muy alentador para el próximo año al existir una amenaza de austeridad extrema para los recursos destinados para los municipios de Coahuila.