¡Oro en Vencidas! Pone en alto Javier Aldape a Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. - Javier Aldape ha llevado el nombre de su natal municipio de Zaragoza a la cima al ganar el campeonato nacional de vencidas en Estados Unidos, logrando la medalla de oro de manera invicta en ambas manos.

"Esta es una historia positiva que merece ser compartida. Javier no solo es un campeón en el deporte, también en su vida profesional y personal. Actualmente trabaja como director del programa Master of Science in Analytics en la Universidad de Texas A&M, en la facultad de negocios, y está cursando un Doctorado en Estudios Hispánicos en la misma universidad. Además, es un excelente padre y esposo", compartió su esposa.

Aldape atribuye este impresionante triunfo a su esfuerzo, dedicación y constancia, despertándose cada día de 3 a 6 de la mañana para entrenar. Su arduo trabajo ha dado frutos, ya que ahora ha calificado para el mundial que se celebrará en Grecia en septiembre de este año.