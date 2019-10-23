Otorga el Estado 14 MDP en Morelos

MORELOS, COAH. - El alcalde municipal Gerardo Xavier de Hoyos Perales agradeció públicamente al Gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís por apoyar a centenares de familias al ser participe a su municipio en el programa “Vamos A Michas” donde obras de pavimentación, equipamiento de pozos y la construcción de un auditorio empezaran ya a realizarse al recibir recursos superiores de 14 MDP.

Asimismo, el ejecutivo estatal destinó 2 MDP más para alguna obra que requiera el municipio, misma que sea recordada por generaciones como muestra de agradecimiento a la gente que con mucho cariño lo ha recibido en las ocasiones que ha visitado esta comunidad.

Mientras tanto, con estos recursos se podrá terminar la construcción del auditorio en el ejido los Álamos, el equipamiento de los pozos, estos ubicados en la colonia Jesús Perales como en el tramo de la carretera Allende-Morelos, y a su vez la pavimentación en el sector centro de la ciudad.