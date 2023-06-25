Participan allendenses en festivales europeos

Allende, Coah.- Integrantes del grupo de danza “Bailando por México”, a cargo de la maestra Adriana Saldìvar Martínez, realizará una gira por 5 diferentes países de Europa, participando en festivales de diferentes ciudades.

“Felicidades a todos los que de una u otra forma brindaron su apoyo para hacer realidad esta gira, principalmente a los padres de familia, son un orgullo para nuestro municipio y esperamos seguir trabajando en conjunto para realizar más actividades como esta”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Los países que se visitarán serán Eslovenia, Montenegro, Italia, Austria y Croacia, donde se llevará el folclor que representa a México, Coahuila, el municipio de Allende y a la región de los Cinco Manantiales.