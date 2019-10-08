Participan policías en Feria del Buen Trato

ALLENDE, COAH. - Por instrucción directa del alcalde Antero Alvarado Saldívar este próximo 15 de octubre elementos de Seguridad Pública Municipal asistirán a la Feria del Buen Trato, organizado por el DIF con el objetivo de acercar a la población con los elementos y conozcan las funciones que desempeñan en la seguridad de la población.

Óscar García Miranda, director de la Corporación subrayó que esta la tercera ocasión que participan los uniformados en dinámicas de convivencia social con la población mediante una serie de pláticas, rutinas y recomendaciones dirigidas a los alumnos que coadyuvarán a su protección durante el trayecto a sus casas y empleos respectivamente.

Es prioritario para esta administración garantizar la seguridad de su comunidad, por lo que la participación e iniciativa de hacer este tipo de programas refuerza el respeto hacia la población en general.