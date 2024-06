Alcaldesa Pily Valenzuela Pide Diálogo para Acuerdo Reparatorio tras Accidente Vial

Nava, Coah. - En una rueda de prensa celebrada en el auditorio municipal "21 de febrero", la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo hizo un llamado a la familia afectada por el accidente vial registrado en diciembre de 2023 para dialogar y llegar a un acuerdo reparatorio. El incidente involucró a un trabajador del municipio.

El asesor legal del municipio, el Licenciado Gilberto Muzquiz, aclaró que la alcaldesa no es responsable del accidente. En redes sociales, se ha señalado directamente a Valenzuela Gallardo, pero el responsable es Juan Montoya López, empleado del departamento de Agua Potable, quien no tiene ningún parentesco con la alcaldesa.

"Es lamentable que la defensa de la familia afectada no esté dando los resultados esperados. Yo personalmente me ofrecí para darles la asesoría legal en su momento y de haber aceptado no habríamos llegado hasta aquí," comentó Muzquiz.

El municipio mantiene una postura clara de apego a las leyes y está dispuesto a aceptar la responsabilidad que le corresponde. Según el asesor jurídico, Juan Montoya está dispuesto a llegar a un acuerdo reparatorio conforme a lo que la ley permite.

Con esta declaración, la alcaldesa y su equipo legal buscan aclarar la situación y facilitar una resolución justa para todas las partes involucradas.