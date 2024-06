Pily Valenzuela reconoce derrota electoral ante Iván Ochoa

Nava, Coah.- La actual alcaldesa y candidata del PRI, Pilar Valenzuela, reconoció su derrota en la reciente elección a través de un comunicado en su página oficial. Valenzuela informó que perdió la contienda ante Iván Ochoa, candidato de Morena, quien obtuvo más del 50% de los votos.

En su mensaje, Valenzuela manifestó su tranquilidad y agradecimiento a quienes la apoyaron durante su campaña. "Los resultados no me favorecen, pero me siento tranquila y agradecida por el respaldo recibido", señaló la candidata.

Valenzuela extendió su gratitud a su equipo de trabajo y de campaña, así como a las compañeras de programas sociales y a los miembros de su planilla. "Hicimos nuestro mejor esfuerzo, pero lamentablemente, no fue suficiente. Este partido, el Revolucionario Institucional, sabe ganar y sabe perder. Sabe trabajar siempre y de manera permanente, por y para la gente. Que no quede duda, que el PRI, aún sin ser gobierno, seguirá sirviendo a todos los ciudadanos que así lo requieran", subrayó.

La alcaldesa finalizó su mensaje afirmando que continuará a disposición de la ciudadanía durante el tiempo restante de su mandato y reiteró su compromiso de seguir ayudando como siempre.