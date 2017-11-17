Presidente del CEN del PRI renuncia y se une a MORENA

NAVA COAH.- Renuncia a la presidencia del Comité Municipal del PRI Eulalio Gutiérrez García, quien por más de 18 años militó dentro de las filas del tricolor, participando siempre de cerca en diferentes campañas políticas, donde el partido siempre ganó las elecciones, quedando en su lugar la licenciada Cinthia Gallegos.

Eulalio Gutiérrez García, ex presidente del PRI en Nava, al ser abordado ayer por este medio de comunicación, señaló que su renuncia al partido del PRI se debió a motivos personales, ya que no concuerda con diferentes formas de trabajar del partido tricolor a nivel nacional.

Tras su renuncia el ex presidente del PRI en Nava, se unió a las fuerzas vivas del movimiento de Morena, apoyando abiertamente a Andrés Manuel López Obrador, ya que señaló que la política que maneja este partido de Morena, es la política que debe seguirse en México, apoyar siempre al 100% a la base trabajadora.

Gutiérrez García, también Secretario General de la sección 201 del SUTERM en Carbón 11, afirmó que su renuncia al PRI fue derivada de la forma que se está viendo la reforma energética en nuestra país, donde ex presidentes de la República, hablando de Ernesto Cedillo de León, Vicente Fox y Felipe Calderón, después de haber salido ricos de todos los mexicanos, son ahora consultores de grandes empresas mundiales, que se están aprovechando de la reforma energética que fueron aprobadas en sus tiempos, y en la actualidad le están entregando nuestro país, a extranjeros en bandeja de plata.

Andrés Manuel López Obrador, para los sutermistas, señaló el líder de Carbón 11, Eulalio Gutiérrez García, es la mejor opción para nuestro país en estas próximas elecciones del 2018.

El PRI, afirmó el líder de Carbón 11, está entregando a manos extranjeras nuestro país, ya que en el 2018, por orden de arriba, los priistas, se cierra la termoeléctrica de Tula Hidalgo, en el 2019, Coatzacoalcos Veracruz, Pajarillo y otras más, en el 2020, apuntó Eulalio Gutiérrez García, se tiene contemplado cerrar la termoeléctrica de Nava Coahuila, gracias a las aprobadas reformas energéticas en el país por el PRI.

Cinthia Gallegos, quien fungía como secretaria del CEN del PRI en Nava, toma las riendas del partido tras la renuncia de Gutiérrez García.