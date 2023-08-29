Prohíben derribar panales de abeja

Zaragoza, Coah.- La Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) emitió una prohibición para derribar, dañar o incendiar los panales de abeja, aún y cuando se establezcan en la mancha urbana, en busca de proteger a especies en peligro de extinción que pudieran estar de paso por la región.

Por su parte los departamentos de Protección Civil y Bomberos, ya no atienden reportes de enjambres de abejas que se presentan en los hogares, solo giran recomendaciones a los ciudadanos para evitar picaduras.

“Esta acción quedó prohibida por la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que ningún municipio de los Cinco Manantiales puede tirar o dañar a estas abejas, por lo tanto, les pedimos a la ciudadanía tan solo alejarse, tener cuidado y no molestarlas”, declaró Adalberto Longoria Mare, titular del departamento.

Agregó que estos ejemplares son de suma importancia para la polinización de la vida vegetal, por lo que el hacerles daño afectaría gravemente al ecosistema.

“Ellas solo se quedan por una temporada, solas se retiran del lugar, debemos de tener conciencia ambiental y no dañarlas, también hay que estar al pendiente de los niños y mascotas, evitar que se acerquen a ellas para que no resulte lastimados o que se lastimen a los ejemplares”, agregó.