Proyecta acalde electo ampliar unidad deportiva

NAVA, COAH.- Con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación por el orden de los 3 millones de pesos, se tiene contemplada una ampliación en la Unidad Deportiva Juan Martínez “Pachín”, así lo dijo el alcalde electo Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

Indicó que se trata de recursos ya aprobados, y que se estarán ejerciendo el próximo año en apoyo a quienes practican distintas disciplinas deportivas; “una vez que tengamos liberado el recurso daremos a conocer los detalles de la obra”, manifestó.

Añadió que fue un compromiso hecho durante su campaña, lograr el equipamiento por completo de esta unidad deportiva, para lo cual se presentó en su momento el proyecto, a fin de obtener los recursos necesarios para ello.

Recordó que la unidad deportiva Juan Martínez solo cuenta hasta el momento con un campo de softbol, por lo que se pretende instalar canchas de futbol rápido con pasto sintético, una cancha techada de usos múltiples, y un área de juegos infantiles.

Es con la idea de buscar constantemente el beneficio de los navences, que se han realizado con tiempo esta y otras gestiones, por lo que a partir del mes de enero próximo estarán en ejecución diversas acciones importantes, subrayó el edil electo.