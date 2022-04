Reconocen a enfermeros en Allende

Allende, Coah. - Este viernes se realizó la entrega de reconocimientos al personal de enfermería que contribuyó en la campaña de vacunación transfronteriza contra el COVID-19 para los niños de 5 a 14 años de edad del municipio de Allende, por parte del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

"estamos dando un reconocimiento al personal de enfermería que estuvo apoyando de lunes a jueves en la vacunación de 5 a 14 años", dijo.

Indicó que este viernes se cerró la primera etapa de esta brigada de vacunación realizada en la ciudad de Piedras Negras, logrando vacunar cerca de 2 mil 600 niños de todos los niveles educativos de este municipio.

Señaló que se les dará seguimiento a todos los jóvenes rezagados que no pudieron recibir esta semana su dosis para gestionar su traslado la próxima semana, buscando que todos los niños de este rango de edad sean cubiertos contra esta terrible enfermedad.

"haciendo todo el esfuerzo, fue una tarea titánica, que no fue nada fácil, y es algo que no esta programado dentro del presupuesto, pero no podemos escatimar en salud, e hicimos el sacrificio de toda la planeación, incluso la contratación de camiones", señaló.