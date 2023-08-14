Contactanos

Coahuila

Reconocen al actor zaragocense Jorge A. Jimenez

El orgullo Coahuilense cuenta con 20 años de carrera artística y ha participado en importantes proyectos cinematográficos.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 14 agosto, 2023 - 04:00 p.m.
El actor ha participado en diferentes proyectos importantes.

Zaragoza, Coah.- Reconocen al actor orgullo zaragocense Jorge A. Jiménez Vara, protagonista de la serie de reciente lanzamiento ‘Pancho Villa, El Centauro del Norte´, esto por sus 20 años de carrera como actor profesional. La ceremonia se realizó en las instalaciones del auditorio de la escuela primaria Benicio López Padilla.

“Yo soy feliz con todo lo que hago, con todos los personajes que he hecho, en especial a Colosio (Luis Donaldo) y Pancho Villa, quienes me llenan por que formaron parte de la historia de México, cada quien, en su época, pero sin duda dos fuertes personajes que tuvieron gran influencia entre la gente de este país”, subrayó. 

Jorge Jiménez se mostró contento y complacido, de haber contado con la presencia de su familia y amistades de Zaragoza, asimismo expresó su agradecimiento por la aceptación que ha tenido la serie ‘Pancho Villa’, lanzada en el centenario de la muerte del caudillo revolucionario. 

Por último se presentó un video en donde se reconoció, de viva voz del productor de la serie “Pancho villa”, Rafael Lara hacia Jiménez Vara.  

