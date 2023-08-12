Contactanos

Registran casos de golpe de calor

Se presentan en su mayoría en personas sin hogar o migrantes.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 12 agosto, 2023 - 09:41 a.m.
Se atienden cerca de 3 a 4 casos de golpes de calor.

Morelos, Coah.- El municipio de Morelos se posiciona como una de las localidades con más casos de golpes de calor en los Cinco Manantiales, registrando cerca de 3 o 4 casos de personas atendidas con estos síntomas por semana.  

“En su mayoría son personas sin hogar, algunos migrantes en las carreteras o trabajadores de la construcción, por lo que hemos estado desplegando diferentes rondines para atender estas situaciones”, indicó Raúl Garza Tron, titular del departamento de bomberos de Morelos.  

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse bien hidratados y no exponerse a los rayos directos del sol, ya que en estos días es donde se presentan temperaturas de más de 40 grados. 

