Registran casos de golpe de calor

Morelos, Coah.- El municipio de Morelos se posiciona como una de las localidades con más casos de golpes de calor en los Cinco Manantiales, registrando cerca de 3 o 4 casos de personas atendidas con estos síntomas por semana.

“En su mayoría son personas sin hogar, algunos migrantes en las carreteras o trabajadores de la construcción, por lo que hemos estado desplegando diferentes rondines para atender estas situaciones”, indicó Raúl Garza Tron, titular del departamento de bomberos de Morelos.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse bien hidratados y no exponerse a los rayos directos del sol, ya que en estos días es donde se presentan temperaturas de más de 40 grados.