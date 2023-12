Rescatistas de Nava reciben certificación internacional

Nava, Coah.- Rescatistas del municipio de Nava acudieron al seminario "Rescate en Montaña" en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se trabajó durante 30 horas continuas de cursos modalidad campamento.

Todas estas actividades fueron nocturnas como búsqueda, rescate y atención a pacientes traumatizados, empaquetamiento de lesionados, además del manejo de nudos y cuerdas de las principales actividades.

También concluyeron satisfactoriamente la certificación del curso “Stop the Blreed” por el american "College of Surgeons Comitte on Trauma", obteniendo satisfactoriamente su certificación internacional de rescate.