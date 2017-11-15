Se dará servicio de calidad a Navences

NAVA, COAH.- Se busca por todos los medios brindar el servicio de calidad que merecen los navenses, por lo que ya se planea el adecuado equipamiento de cada una de las dependencias municipales.

El alcalde electo Sergio Zenón Velázquez Vázquez, informó que el proceso de entrega-recepción que ya se encuentra sumamente avanzado, ha servido para detectar las carencias que enfrenta cada una de las áreas del Ayuntamiento.

“Estos meses no han servido para que los diferentes compañeros que están integrados en la Comisión de Enlace, estén visualizando cada una de las áreas, que estemos acudiendo y viendo con qué equipamiento contamos”, dijo el entrevistado.

Añadió que existen algunas dependencias en las cuales hace falta mucho equipamiento, por lo que ya se planea la forma en que se atenderá dicha necesidad, a fin de adquirir la infraestructura necesaria a partir del próximo mes de enero.

Lo que se pretende es brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, siendo uno de los temas prioritarios la recolección de basura, en atención a las quejas que durante las últimas semanas se han generado, apuntó Velázquez Vázquez.