Se quejan derechohabientes por falta de ambulancia

NAVA COAH.- Exigirán derecho-habientes de la clínica del IMSS número 60 de Nava, cuentas claras, a su directora del hospital, ya que son muchas las cuota obrera-patronales que se pagan en este municipio de los 5 Manantiales, y nunca hay servicio de ambulancia.

María de Lourdes Reyes Aguilar, derecho-habiente de la Clínica 60 del IMSS en Nava, denunció ayer ante este medio de comunicación, que muchas ocasiones le ha tocado ver, que enfermos graves de la clínica tienen que ser trasladados en taxi o en carros particulares, debido a que nunca hay ambulancia en servicio.

Cuentan con unidades médicas en el IMSS número 60 de Nava, pero no sirven, por lo cual, en caso de alguna emergencia, familiares de los heridos o enfermos, tienen que costearse el traslado al IMSS de Piedras Negras.

¿Qué es lo que hacen con nuestras cuotas obrero-patronales?, señaló la denunciante María de Lourdes Reyes Aguilar, ¿dónde queda todo el dinero que se junta?, ni aspirinas te dan ahí, te dan la consulta, y la receta, pero nunca hay tampoco medicamento, afirmó así ayer la denunciante.