Todo listo para el magno evento ciclista en Palomas y Dolores

ALLENDE, COAH.- Todo listo para la gran carrera Ciclista que se realizará en el ejido Palomas y Dolores, organizado por el club de ciclismo de Allende Galgos, señaló ayer el profesor Luis Fernando Lozano Rodríguez.

Muchos son los clubes de ciclismo de los 5 Manantiales, los que estarán participando este 10 de diciembre en la carrera Ciclista de Montaña, que se realizará en el ejido Palomas y Dolores, donde habrá bonitos trofeos a los primeros tres lugares, así como medallas que se darán a los primeros 150 ciclistas que lleguen a la meta.

El impulsar el deporte de ciclismo de montaña en Allende, declaró el profesor de la Escuela Secundaria Técnica Número 10, Luis Fernando Lozano Rodríguez, es fomentar también los lazos familiares, ya que estas carreras ciclistas de montaña, vemos como muchas familias enteras aprovechan para acompañar a los participantes, realizando un domingo familiar en el campo.