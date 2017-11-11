Todo listo para festejar el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana

NAVA COAH.- La secretaria del Ayuntamiento, Cinthya Gallegos Cosío, dio a conocer que está todo listo para conmemorar el 107 Aniversario de la Revolución Mexicana con Ceremonia cívica y desfile cívico-militar el lunes 20 de noviembre.

Informó que el director de Educación, Cultura y Deporte, Julio César Castillo Ramírez, es el responsable de invitar a las distintas instituciones educativas a que participen en el desfile conmemorativo, además de la organización de la ceremonia cívica.

“Se tiene programad para las 13:00 horas la ceremonia cívica mientras que el desfile cívico-militar, se llevará a cabo a las 14:00 horas. Invitamos a la comunidad a que acompañen a nuestra alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna y a los regidores, para presenciar este evento conmemorativo”, finalizó.