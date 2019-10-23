Transmite Juan Ortiz amor por las tradiciones

ALLENDE, COAH. Con la responsabilidad de inculcar las tradiciones del municipio de Allende a nuevas generaciones, Don Juan Ortiz Monreal, hombre de campo y apegado a sus costumbres, ha venido fomentando el gusto por las cabalgatas a sus hijos y nietos, siguiendo las costumbres de sus padres.

Don Juan, nacido el 6 de marzo de 1956, hijo de Gonzalo Ortiz y de la señora Salomé Monreal, en el barrio del Hacha de Allende Coahuila, ha participado desde sus inicios de esta tradición que cumple ya 25 años de su creación y que en esta ocasión fue homenajeado llevando su nombre.

Su esposa, la señora Rosa María Hernández lo ha seguido y apoyado en la crianza de sus tres hijos, mismos que también ya siguen esta cultura de fomentar a nuevas generaciones las costumbres que representan al municipio a nivel nacional.

Don Juan se siente agradecido con la vida tras ver cómo sus generaciones participan con gusto en estas tradiciones, quienes lo acompañaron en la misa de acción de gracias y reconocimientos de parte del comité organizador y representantes del Gobierno del Estado de Coahuila.