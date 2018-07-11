Un éxito la segunda mega feria del empleo en Nava

NAVA COAH. - Todo un éxito la Mega Segunda Feria del Empleo en Nava, misma que fue inaugurada ayer por el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, acompañado de varios de sus colaboradores y más de 20 empresas maquiladoras y de diferentes giros del municipio navense y algunas de la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

A lo largo y ancho del corredor industrial que existe entre Nava y Piedras Negras, más de 20 empresas instalaron sus stands en el auditorio municipal de Nava, ofertando entre todas, más de mil 350 empleos.

Sergio Zenón Velázquez Vázquez primer edil navense, señaló, que todo un éxito era esta Segunda Feria del Empleo en el municipio, cuando en días pasados más de 450 mineros de la Sección 293 de Nava, habían sido liquidados, debido al cierre de la Mina 7 ubicada entre Nava-Villa Unión.

Los mil 350 empleos que se ofertaron ayer, eran en las diferentes empresas, como la Constellation Brands ubicada en el corredor industrial de Nava, y algunas otras de Piedras Negras.

Lleno total había ayer en las instalaciones del Auditorio municipal de Nava, donde se realizó la segunda feria del empleo…ofertando más de mil 350 trabajos.