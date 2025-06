"VIVIMOS CON MIEDO": Denuncian atentado con bomba casera en Nava

Nava, Coah. – Lorena Pérez , vecina de este municipio, denunció una serie de atentados en su contra y contra su familia, luego de que su automóvil fuera incendiado con una bomba casera la noche del sábado. "Esto ya es demasiado, nadie hace nada", reclamó con impotencia.

Según su testimonio, sujetos no identificados arrojaron una piedra contra el vidrio trasero de su Dodge Dart 2016 y posteriormente un artefacto incendiario tipo bomba Molotov . "Era una botella con un líquido que no era solo gasolina, no lo podíamos apagar... algo tipo terrorista, se puede decir", relató.

El vehículo se encontraba dentro de la cochera de su domicilio. Aunque el tanque de gasolina estaba lleno, no hubo una explosión, pero sí daños graves en el interior: el cielo del auto, el asiento trasero y parte de la estructura.

Pérez indicó que este sería el tercer ataque que sufre su familia. En ocasiones anteriores, vehículos de sus hijas fueron rayados y una camioneta estuvo a punto de ser incendiada. Han presentado tres denuncias formales, sin recibir respuesta por parte de las autoridades. "Antes nos callábamos, pero esta fue la gota que derramó el vaso", afirmó.

La mujer sospecha que el responsable podría ser su ex yerno , residente de San Antonio, Texas , con quien su hija mantuvo una relación conflictiva . Lo acusan de robo, acoso y allanamiento. "Lo hemos denunciado aquí y en Estados Unidos, pero no pasa nada. Se mete a nuestras casas, la sigue al trabajo, manda a otros a hacer los males", denunció.