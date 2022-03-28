Acaba taxista en el hospital se atravesó al paso

Acuña, Coah.- En un fuerte accidente vial en el cruce de las calles de Aquiles Cerdán y Anáhuac, resultó seriamente lesionado quien es señalado como el responsable, siendo llevado de emergencia al Hospital General.

El taxista de nombre David Reyes conducía un vehículo Chevrolet Spark 2015, quien se atravesó al paso de una camioneta Nissan Murano 2005 color negra, conducida por Israel López de 25 años.

En este mismo accidente fue afectada una vivienda, propiedad del señor Francisco Delgado, que fue impactada al final.

Debido a la gravedad de las lesiones del taxista fue llevado de emergencia al Hospital General donde su estado de salud se reporta como grave quedando bajo la custodia de los elementos de seguridad pública.