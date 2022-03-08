Contactanos
Agreden a jovencito en la cabeza y pecho con un ladrillo

Los padres y el menor manifestaron a la policía que no denunciarán

Por Jhonatan Ocampo - 08 marzo, 2022 - 11:14 a.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un jovencito de 14 años fue lesionado en la cabeza y pecho con un ladrillo en la colonia Mundo Nuevo.

El reporte fue realizado por los padres del menor, argumentando que Juan “N”, se dirigía a una tienda de abarrotes en la colonia Mundo Nuevo cuando varios sujetos le buscaron pleito y uno de ellos agarró un ladrillo y lo lesionó en la cabeza y en el pecho.

El menor corrió a su casa para pedir ayuda y fue trasladado al hospital Salvador Chavarría donde recibió atención médica.

Los padres y el menor manifestaron a la policía que no denunciarán.

