Captura PCC a pareja por amenazas

Ciudad Acuña,Coah.- Elementos de la Policía Civil Coahuila realizaron la detención de dos personas por el delito de amenazas en la colonia Nueva Laguna.

Los asegurados fueron identificados como Erick "N" de 30 años y Jessica "N" de 28, los cuales quedaron bajo custodia debido a que amenazaron a los uniformados cuando estos les realizaban una revisión de rutina, además de que ya son investigados por el delito de tráfico de personas.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de amenazas y será dicha autoridad quien deslinde responsabilidades en el término correspondiente.