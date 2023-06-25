Choca contra palma y abandona su auto en carretera Morelos - Zaragoza

Morelos,Coah.- Sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un automóvil chocaron contra una palma que se ubica en la carretera Morelos-Zaragoza, dejándola tirada y el auto abandonado, de acuerdo a lo que dio a conocer el titular de Protección Civil y Bomberos José Raúl Garza Tron.

Indicó que el accidente fue reportado minutos antes de las 8 de la mañana del domingo y se trata de un automóvil sedan de 4 puertas Ford Taurus de color celeste y placas de una organización popular.

Dijo que quien manejaba la unidad abandonó el auto, por lo que al arribar no encontraron a nadie, y se desconoce si resultó alguna persona lesionada.

Del accidente se hará cargo la dirección de Seguridad Pública de Morelos.