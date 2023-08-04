Colisionan taxis por ganar pasaje

Ciudad Acuña, Coah.- Un par de taxistas participaron en un aparatoso accidente vial en el cruce de las calles Iturbide y Pino Suárez, en plena zona Centro, cuando uno de ellos frenó repentinamente para recoger a un pasajero.

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento del percance, que solo dejó daños materiales en ambas unidades, sin personas lesionadas, sin embargo, al no llegar a un acuerdo entre los involucrados, se turnó el caso ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales para que intervengan las aseguradoras.

Aparece como responsable Mauricio Bellizia de 54 años, que al no tomar su debida distancia, se impactó en la parte trasera del otro taxi, conducido por Jorge Alejandro Perez de 59 años, mismo que se detuvo repentinamente para levantar pasaje.