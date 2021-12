Conviven elementos de la AIC con menores de la fundación ´No Me Rindo Ac´

Como parte de su labor de proximidad social, elementos de las Fuerzas Especiales de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna, convivieron con menores de la Fundación No Gubernamental "No me Rindo AC", que apoya a niñas y niños de escasos recursos, pacientes de cáncer.





Saltillo, Coahuila de Zaragoza. - Como parte de su labor de proximidad social, elementos de las Fuerzas Especiales de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna, convivieron con menores de la Fundación No Gubernamental "No me Rindo AC", que apoya a niñas y niños de escasos recursos, pacientes de cáncer. Las Fuerzas Especiales entregaron regalos y bolos a los pequeños, con quienes departieron en una posada alusiva a las festividades navideñas. Los integrantes de los cuerpos policiacos del Estado, además de mantener acciones para garantizar la seguridad de las familias coahuilenses, realizan labores de acercamiento con la sociedad de todas las regiones, que conoce su quehacer, lo que genera mayor confianza entre la población. Las niñas y niños de la Fundación "No me Rindo AC" compartieron con los elementos, con quienes también partieron una piñata y pastel e intercambiaron deseos de armonía en sus hogares.





