Derriba poste de electricidad

Un conductor chocó contra un poste y se dio a la huida.

Alfonso Rodríguez
Por Alfonso Rodríguez - 08 agosto, 2023 - 10:09 a.m.
Protección Civil acordonó el área ya que el poste se encontraba a punto de caer.

Allende, Coah.- Se registró un aparatoso accidente automovilístico donde el conductor responsable se dio a la fuga dejando un poste de Comisión Federal de Electricidad derrumbado y su vehículo abandonado. 

Hugo Martín Zubeldía Cantú director de Protección Civil y Bomberos mencionó que las unidades a su mando se movilizaron al cruce de las calles 5 de Febrero y Mutualismo donde ocurrió el percance. 

Al llegar al lugar únicamente se encontró la unidad tipo pickup de la marca Ford modelo 1978, con placas del estado de Coahuila, la cual se hallaba impactada contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. 

Se procedió a acordonar el área y dar aviso a la paraestatal ya que el poste quedó derribado, además, acudieron elementos de seguridad pública, quienes se hicieron cargo del accidente para poder dar con el responsable.

