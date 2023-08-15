Embiste a motociclista

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de un accidente registrado sobre la avenida Guerrero cruce con Amado Gutiérrez en la colonia Centro de esta ciudad, dejando como saldo un motociclista lesionado y daños materiales de consideración.

Los hechos se registraron cuando la conductora de un Chevrolet Lumina, modelo 1996 azul se atravesó al paso de la motocicleta Italika, modelo 2022 roja en la que viajaba Raúl Padilla de 25 años en vía libre.

El joven resultó con lesiones, las cuales no ponen en riesgo su vida.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja mexicana quienes lo trasladaron a un nosocomio para su valoración médica, ya que presentaba algunos golpes de consideración.

La responsable quedó bajo custodia de los uniformados y sería consignada al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, quienes serán los encargados de deslindar responsabilidades.