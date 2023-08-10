¡Impactante! Vuelca un tráiler con material de acero

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Se registró la aparatosa volcadura de un tráiler en la carretera Acuña-Piedras Negras a la altura del kilómetro 64+500 del comprendido entre Jiménez y el ejido Purísima, donde el conductor de la pesada unidad resultó policontundido.

El chofer identificado como Roberto Noriega Ibarra de 38 años, originario de Piedras Negras se dirigía a Ciudad Acuña, pero al tomar la curva perdió el control de la pesada unidad y sobrevino la volcadura, quedando en la cinta asfáltica sobre el costado izquierdo.

El Kenworth modelo 2008 modelo color amarillo portaba el número económico 103 y las placas de circulación 31-AY-7D del Estado de México, el cual transportaba largos trozos de fierro.

Al lugar del accidente arribaron oficiales de la Guardia Nacional División Caminos para tomar conocimiento y controlar el flujo vehicular.

El suboficial de la Guardia Nacional Daniel Andrés, indicó que no hubo necesidad de cerrar la circulación al quedar una de las vías libres para el paso de los vehículos, incluyendo a los de grandes dimensiones.

Al lugar también acudieron grúas especiales para retirar los pesados fierros y transportarlos en otro camión, así mismo tendrán que hacerse cargo de los daños ocasionados a un desagüe de la carretera.