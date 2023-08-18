Judicializan a ladrones de six

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de dos sujetos en la colonia Atilano Barrera, tras una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo en cuantía menor con la modalidad de agravante de comercio.

Los detenidos fueron identificados como Luis “N” de 25 años, y José “N” de 23, ambos con domicilio estable en esta ciudad y los cuales fueron asegurados sobre la calle Veracruz y Avenida las Américas.

Fue un juez de primera instancia en materia penal quien giró la orden de aprehensión en contra de estos sujetos por el delito de robo con la calificativa especial de intimidación con arma, por lo que fueron enviados al Cereso de Piedras Negras, donde estarán a la espera de su primera audiencia para determinar su situación legal.