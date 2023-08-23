Rescata Policía de Nava a menores encadenados

Nava, Coah.- El Mando Coordinado Policial de Nava, logró rescatar a dos menores encadenados en un domicilio por su propia madre, un jovencito de 16 años y su hermana de 13, teniendo que utilizar unas pinzas cizallas para cortar el candado y las cadenas para liberarlos.

Trascendió que el reporte de abuso infantil fue realizado por el propio padre de los menores, que no vive con ellos, sin embargo, en las investigaciónes se reveló que la familia atraviesa una crisis de conflictos, donde ambos tutores afectaron severamente a los menores de edad.

Las autoridades pusieron al padre bajo arresto por los cargos de abuso infantil y negligencia, mismos cargos que enfrentara la expareja de este y madre de los menores, sin embargo, no fue localizada en el lugar al momento de los hechos.

"Este es un caso doloroso que involucra a toda una familia atrapada en una espiral de conflicto y abuso. Nuestra prioridad es el bienestar de los menores, y se están tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y ayudarlos a recuperarse", indicó el comandante de la Policía de Nava, Roberto Torres.

Derivado del reporte, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila (PRONNIF) atendió de manera inmediata el caso probable de vulneración de los derechos humanos y al ser víctimas de violencia por parte de sus tutores, se brinda apoyo psicológico y acompañamiento a los adolescentes.

Como parte de las medidas especiales de protección dictadas en su favor para la restitución de sus derechos humanos, se determinó que estarán bajo el cuidado de una familia de apoyo.

Por otra parte, se dio vista a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se continúe con las investigaciones pertinentes y se deslinden responsabilidades respecto al caso.