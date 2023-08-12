Sale joven por la puerta falsa

Acuña,Coah.- Una fuerte movilización por parte de elementos de Seguridad Público y Agencia de Investigación Criminal se dio tras el reporte de un suicidio sobre la calle Cenzontle cruce con calle del Halcón, en el fraccionamiento Colinas del Valle.

En el lugar, las autoridades se entrevistaron con Felicita Trinidad García de 55 años de edad, quien mencionó que al despertar fue a la habitación de su hijo Alan Trinidad Álvarez de 22 años, para encontrarlo colgado y sin vida.

El hoy occiso utilizó una cuerda que ató a la roseta del foco en la habitación y el otro extremo a su cuello, por lo que solicitó el auxilio al sistema de emergencias, sin embargo, los paramédicos solo llegaron para confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales.

En su declaración refirió que su hijo tenía problemas de adicción a las drogas, por lo que se presume que esto haya sido el principal motivo del hecho, que lo orillaron a tomar la fatal decisión.