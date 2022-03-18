Sufre quemaduras de tercer grado ebrio sujeto

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a una persona de la tercera edad luego que sufriera quemaduras de tercer grado en su cuerpo mientras consumía bebidas alcohólicas y fumaba en vivienda en la colonia Centro.

José “N” de 56 años se encontraba en su domicilio sobre la calle Xicoténcatl consumiendo bebidas embriagantes y al estar muy mareado dormitó y derramó una botella de tequila, el cual al combinarse con el cigarro provocó que su brazo, pierna y dorso izquierdo se quemaran.

El sujeto fue trasladado al hospital Salvador Chavarría debido a que se quejaba del dolor por las quemaduras de tercer grado que presentaba en su cuerpo, quedando internado para su valoración médica, donde es reportado como estable.