Vuelca camión repartidor de botanas en Nava

NAVA, COAH.- Se registró la volcadura de un camión repartidor de botanas en las calles Guerrero y Azcárate de la colonia Independencia en Nava, donde afortunadamente solo se reportaron daños materiales.

El Mando Unificado Policial de la cabecera municipal informó que se trata de un vehículo Dodge Sub-Marca H 100, modelo 2009 de color blanco con los rótulos de la marca propietaria con placas del estado de Nuevo León, que era conducido por Héctor Felipe Pizarro Arellano de 44 años, residente del municipio de Nava.

El conductor quien sólo resultó con crisis nerviosa, dijo que todo se debió a que se metió a un camino, el cual atraviesa un predio donde se encuentra un cable del tendido telefónico muy bajo, por lo que se enganchó en una esquina de la caja y al tratar de dar vuelta sobrevino la volcadura.

Por fortuna, el trabajador de la empresa “Botanas Leo” solo resultó con el susto.

Los elementos solicitaron la presencia de una grúa para remolcar el vehículo a un corralón y turnaron el percance a la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.