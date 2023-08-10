Vuelca familia acuñense

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Se registró una volcadura sobre la carretera Acuña-San Carlos a la altura del lienzo charro “El Campanario”, la cual dejó tres personas lesionadas no de gravedad.

Los hechos se registaron cuando al transitar por dicho lugar el conductor perdió el control del volante, saliendo de la cinta asfaltica y volcando, resultando heridos José Luis Madrid Ortega de 51 años, Blanca Isela Martínez González de 51 y José Manuel “N” de 15, los cuales viajaban a bordo de un Chevrolet Aveo, modelo 2018 de color negro.

Los lesionados fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Acuña, pero no ameritaron ser trasladados a ningún hospital, ya que los golpes que presentaban eran leves.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos quedaron a cargo del percance para deslindar responsabilidades.