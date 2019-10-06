Abierta convocatoria a Cortometrajes Coahuila

Saltillo, Coah.- Todos los creadores coahuilenses que cuenten con un cortometraje en los géneros de ficción, documental o animación, que se haya producido entre octubre de 2019, pueden ganar premios de 50 a 70 mil pesos.

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura (SC), en el marco del programa La Cultura del Cine: Apreciación, Formación y Producción, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, convocan al II Concurso Estatal de Cortometraje Coahuila 2019.

Ana Sofía García Camil, titular de la SC en la entidad, indicó que la convocatoria está abierta para todos los interesados que sean mayores de edad, coahuilenses por nacimiento o ciudadanos mexicanos radicados en el Estado de Coahuila durante los últimos cinco años; sólo se aceptara´ un cortometraje por postulante.

Detalló que el registro lo pueden realizar al enviar los requisitos y el cortometraje al correo electrónico [email protected], y tiene como fecha límite hasta las 15:00 horas del próximo 30 de octubre.

La funcionaria estatal precisó que los proyectos deberán ir acompañados de una breve sinopsis, donde se describa la línea argumental esencial del proyecto.

Un texto del director con planteamiento cinematográfico, la idea creativa, la propuesta visual y sonora, descripción de personajes, forma narrativa de abordar la historia, propuesta de estructura, etc, además de la relación de reparto.

La primera categoría es para Creadores con Trayectoria, para directores que comprueben haber producido dos o más largo o cortometrajes de cualquier temática. Se seleccionara´ un cortometraje, que recibirá´ un estímulo económico de 70 mil pesos.

Para la segunda categoría, de Talento Emergente, para los directores que tengan un cortometraje, siendo éste el que inscriben. Se seleccionara´ un cortometraje, que recibirá´ un estímulo económico de 50 mil pesos.

Los resultados serán publicados en el mes de noviembre de 2019, en la página web y redes sociales de la SC.