Abrirán fichas de admisión del IPN

San Buenaventura, Coahuila.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores informó a la comunidad de educación media superior y universitarios del estado y la región que en próximas fechas se abrirá el acceso para fichas de admisión a quienes deseen incorporarse al Instituto Politécnico Nacional que se construye en San Buenaventura.

Externó que ya está en funcionamiento la página web de la UPIIC, la nueva escuela del IPN en San Buenaventura, disponible en la dirección electrónica www.upiic.ipn.mx.

En dicha página se puede consultar acerca de los nuevos ingresos para iniciar clases en enero del 2020 así como:

-Fechas de examen admisión

- Becas

- Lugar y fecha de inicio clases

- Registro en línea

- Guía para examen Admision

La alcaldesa Gladys Ayala anunció las tres carreras son todas relacionadas con la industria 4.0 con las que arrancará el Instituto Politécnico Nacional a partir del próximo mes de enero:

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Ingeniería en Control y Automatización

Licenciatura en Ciencias de Datos

Las clases iniciarán provisionalmente en la Universidad Politécnica Monclova y Frontera agradeciendo a la rectora Lic. Esra Cavazos por prestar las instalaciones de la Universidad que representa, ya que será en la UP de Frontera, Coahuila donde se inicien clases en Enero 2020 mientras concluye el proyecto de construcción en San Buenaventura.

Tanto el Instituto Politécnico Nacional y Gobierno de Coahuila trabajan coordinadamente en la infraestructura del edificio en un predio contiguo a la Secundaria Andrés S. Viesca en un terreno de 19.2 hectáreas.

Aunque se espera iniciar con dos grupos de treinta alumnos aproximadamente cada uno, el proyecto del IPN consta de la construcción de 28 aulas, tres laboratorios pesados, tres laboratorios ligeros, una biblioteca, canchas multifuncionales con capacidad para 3,500 estudiantes, 500 docentes, entre personal de apoyo y asistencia.

El sambonense, Dr. Mario Alberto Casas rector de la Casa de Estudios IPN ha estado en constante comunicación con las autoridades de Coahuila y la alcaldesa Gladys Ayala ya que será la primer universidad que tenga San Buenaventura con capacidad a futuro para alumnos de todas las regiones del estado.