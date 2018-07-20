Amagan demoler canal de riego

CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ, ABASOLO COAH.- Productores de sorgo escobero amenazaron con meter maquinaria pesada para destruir el canal de agua de riego que mandó construir el Municipio porque no les sirve para sus siembras.

El problema es que desde un principio las cosas se hicieron mal porque la remodelación del canal no respeta los niveles correctos, lo que dio como consecuencia que el agua no fluya hasta las plantaciones de manera correcta, incluso hablaron con los ingenieros que llevan a cabo la obra pero estos les dijeron que no saben nada y que solo respetan órdenes.

Los afectados señalaron que ellos pidieron esta obra al municipio debido a que tienen muchos años de soportar las irregularidades que registra el canal, pero fue peor el asunto porque la obra que están haciendo no sirve, ante esto la consigna es que si la constructora sigue con el proyecto ellos lo van a demoler con maquinaria pesada.

Los productores de sorgo escobero amenazaron con demoler el canal de agua de riego porque no les beneficia en nada.

Miguel Angel Treviño García, Gonzalo Maldonado, Ernesto Villarreal y Noe Maldonado dijeron que los niveles no están bien hechos y que incluso llamaron a los regidores para que comprobaran el problema como ellos lo hicieron con los implementos adecuados, pero como estos no saben nada del asunto simplemente fueron, vieron y se regresaron igual.

Dijo que son dos kilómetros de canal los que pretende construir, pero que ante tanta irregularidad van a parar la obra y enviar un comunicado al Gobernador del Estado Miguel Riquelme para que “le pare bola” a la alcaldesa Herlinda García Treviño quien ya demostró que del campo no sabe nada y que ante esta actitud lo mejor es dar aviso más arriba antes de que se desate un conato de violencia.

Aclaró que en este momento se está perdiendo la siembra del sorgo escobero y con ello el mercado que tienen abierto en Cadereyta Nuevo León y todo porque el agua no llega debido a eso van a poner un ultimátum a las autoridades para que arreglen la obra o ellos los productores se encargarán de destruirla.

“Es una lástima que las autoridades que tenemos en el pueblo no sepan nada, sean unos ignorantes en cuanto al campo se refiere y si bien es cierto que por el momento son cinco los afectados, conforme avance la construcción del canal el numero se incrementará y eso es lo que evitaremos” finalizaron.

Este es el canal en proceso de construcción que afirman los campesinos que está mal.