Ampliarán en Ciénegas vivienda de 97 familias

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La tarde de ayer se puso en marcha el programa de Apoyo a la Vivienda siendo un total de 97 familias que se beneficiarán con la construcción de cuartos habitación, cuartos de baño, las cuales deberán quedar concluidas para el mes de noviembre.

Fue en la colonia Elsa Hernández donde se iniciaron los trabajos que fueron atestiguados por el director de la Comisión Estatal de Vivienda a cargo de Eduardo Ortuño Gurza quien junto con el alcalde José Luis Fernández Hernández colocaron los primeros bloques de lo que será una recamara en una modesta casa habitación de este sector.

Autoridades municipales acompañadas por Eduardo Ortuño Gurza, director de la Comisión Estatal de Vivienda.

Al hacer uso de la palabra el Alcalde dijo que una de sus mayores preocupaciones es el combate a la pobreza, por ese motivo desde el mes de enero pidió a la instancia antes mencionada que le apoyaran para detectar a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad y apoyarlas con el mejoramiento a su vivienda.

La meta que se tenía era de cien familias pero no fue posible ya que tres expedientes se quedaron en el camino, por lo tanto serán 97 las que recibirán el beneficio, 47 en la mancha urbana y 50 en los ejidos destacando los habitantes de Santa Teresa, El Venado, Antiguos Mineros, Estanque de Palomas y la Vega, y por lo que respecta a la mancha urbana en cada una de las colonias se realizarán trabajos de mejoramiento a la vivienda.

Vecinos y beneficiados de la colonia Elsa Hernández atestiguaron el arranque.

La inversión que se realizará será de 3 millones 859 mil 070 pesos, recurso resultado de la fusión de participaciones federales, estatales y municipales.

Trabajos contemplados dentro del a primera etapa y en la segunda serán cuatro acciones las cuales se aplicarán en las colonias Elsa Hernández Ramón Guevara.

Al hacer uso de la palabra Ortuño Gurza dijo que una de las características de esta administración es la tenacidad con que el Edil ha trabajado para que los ciudadanos vivan bien, pero que todo tiene un principio y este fue difícil aunque no escatimó esfuerzos en el entendido de que dicho proyecto quedaría listo para el mes de noviembre.

Se recorrió toda la comunidad y se detectaron las familias necesitadas para después proceder al levantamiento de cada uno de los expedientes para ser aprobadas por el Cabildo.

Agradeció la disposición del Edil siendo este uno de los veinte alcaldes que aceptaron trabajar pese a que lo harían contra reloj debido a que esta administración es de un año.

Por su parte la beneficiaria del programa, Juanita Mireya Maldonado agradeció el apoyo ya que en su hogar contará con un cuarto más para comodidad de sus moradores.