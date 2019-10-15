Aplicará Ciénegas 3 nuevos impuestos

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Para el 2020 se empezará a cobrar tres nuevos impuestos a los ciudadanos, además que los existentes tendrán un incremento y hasta el más pequeño negocio deberá pagar una contribución al Gobierno Municipal.

Lo anterior se estableció en la Nueva Ley de Ingresos para el próximo año, la cual se aprobó en Junta de Cabildo celebrada este lunes en la que solamente cuatro regidores no votaron, tres del PRI y uno de UDC quienes están en contra de la implementación de más impuestos al considerar que vienen a afectar a todas las familias del municipio.

Impuesto para mantenimiento del Centro Histórico, para apoyo del departamento de Protección Civil y DIF Municipal es lo que se cobrará al pueblo a partir de enero.

Octavio Cordero Rodríguez, consideró que la alcaldesa Yolanda Cantú Moncada está saturando a Cuatro Ciénegas de impuestos y es que el (DAP) Derecho de Alumbrado Público es uno más que no se eliminó y apenas se empezó a cobrar este año.

“El señor que venda elotes, paletas, el que tenga un inflable y ponys de renta entre otros pequeños comerciantes tendrá que pagar una contribución al municipio”, dijo.

Comentó que la política del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es que no haya nuevos impuestos y tampoco los existentes incrementen.

Esta es la convocatoria

de la pasada Junta de Cabildo.

“El presidente lo ha reiterado que no se aplicarán más impuestos y vemos que a la alcaldesa Yolanda Cantú no hay quien la controle, este pueblo ya no es mágico es un pueblo de impuestos pues ahora hasta los propietarios o poseedores de predios rústicos que no estén registrados ante CFE pagarán una tarifa fija de 20 pesos directamente a Tesorería Municipal por concepto de DAP”, explicó.

Manifestó que los habitantes no están de acuerdo con la aplicación de impuestos y nuevos cobros que se harán y es que no están en condiciones para pagarlos al no tener un empleo en el cual obtengan un buen salario.

“Ya se la ha dicho a la alcaldesa que el día que traiga nuevas fuentes del empleo, una empresa al municipio estamos en condiciones para pagar impuestos mientras ahorita muchas familias viven al día, entre la pobreza y desempleo”, añadió.