Aprueban descuento del 10% en pago del predial

San Buenaventura, Coahuila.- Autoridades municipales autorizaron el descuento de un 10% en pago de predial en el año actual (2019) y cero recargos en adeudo de años anteriores.

Con la finalidad de seguir llevando obras a los sectores de la ciudad así como rehabilitación de caminos en área rural.

La alcaldesa Gladys Ayala Flores reconoció que gracias a las gestiones de la Administración 2019-2021, se avanza en atender necesidades de primera necesidad o urgencias en San Buenaventura con recursos propios.

Se detallaron acciones hechas con pago del predial que los habitantes de San Buenaventura han realizado durante el año 2019, entre ellas la rehabilitación del albergue campesino, una obra de importante valor para la administración.

“Las personas que deben años anteriores no pagarán los recargos, además obtendrán 10% de descuento con la finalidad que puedan estar al corriente” expusieron en junta de Cabildo.

Se explicó que en caso de jubilados, pensionados, discapacitados y personas de la tercera edad ellos tienen su descuento especial del 50%.